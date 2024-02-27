احترق منزل عمدة المزاريطة| مصير "الكبير أوي 8" من موسم رمضان 2024.. والقدر أنقذ الفنانين

حريق مسلسل "الكبير أوي 8".. نشب حريق ضخم داخل لوكيشن تصوير مسلسل "الكبير أوي 8" والمعروف بدوار عمدة المزاريطة، ليتسبب الحريق في قلق الجمهور وتساءلوا عن مصير المسلسل في رمضان 2024.

وانتشرت صور وفيديوهات للحريق وهو يلتهم ديكور تصوير مسلسل الكبير أوي 8، في دوار المزاريطة وأتى الحريق على الدوار بالكامل، ليتساءل الجمهور عن صحة وسلامة طاقم عمل مسلسل "الكبير أوي 8".

تفاصيل حريق المزاريطة

وكشف كريم قنديل، مدير إنتاج مسلسل الكبير أوي 8، تفاصيل حريق لوكيشن التصوير في تصريحات له، قائلًا: “كنا بنحضر في المزاريطة والدوار كنا لسه بنظبط في الحاجات عشان نشتغل فيها، وبعدها بيومين أو حاجة لقينا ماس كهربائي في ضهر الدوار واتصلنا بالمطافي وجات طفت الحريق".

وأكد قنديل، سلامة الجميع وكشف أن العناية الإلهية أنقذت نجوم المسلسل وذلك لأن الحريق نشب أثناء التصوير في القرية بعيدًا عن الدوار، معقبًا: "الحمدلله الممثلين كلهم بخير والكاست كله بخير”.