يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي ولاعب وهداف النادي الأهلي السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب محمد فاروق : وكيل أعمال محمد شريف:عقد اللاعب ممتد مع نادي الخليج السعودي، ومنذ انتقاله للفريق السعودي والزمالك يسعى لضمه، واللاعب يرفض تمامًا.. شريف سعيد باللعب في الدوري السعودي ولا يفكر مطلقا في العودة لمصر.

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.



ويتكون طاقم التحكيم من مصطفى غربال حكماً للساحة، ويعاونه كل من، مقران قوراري و عباس أكرم زرهوني مساعدين، ويوسف قموح حكمًا رابعًا.



ويتواجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم للفيديو، ويعاونه الزامبية ديانا شيكوتيشا.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي محمد قزاز.