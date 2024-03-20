وزير الرياضة يحضر تدريب المنتخب استعداداً لكأس عاصمة مصر

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حضور مران منتخب مصر الأول الأول لكرة القدم المقام باستاد القاهرة تحت قيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، وكان في إستقباله الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، استعداداً لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية، التي تستضيفها مصر بمشاركة منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا .

كما شهد مران منتخب مصر حضور كلاً المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي "فيفا"، و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و و الأستاذ محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة و دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة و أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق ، و محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة و الاستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة.

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ثم تقسيمة و تسديد على المرمي .

شارك في المران ٢٥ لاعبا بينما أدى الثنائي أحمد نبيل كوكا و محمد شكري تدريبات تأهيلية.