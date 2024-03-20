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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب تونس يعلن سبب غياب علي معلول عن بطولة كأس عاصمة مصر

صدى البلد

نشر الإعلامي هاني حتحوت تصريحات المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس عبر برنامج الماتش : حدث تنسيق بين علي معلول ومدرب المنتخب للحصول على راحة في معسكر مارس.

و يخوض منتخب تونس لكرة القدم، مرانه الأول اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد العاصمة، استعدادا لمباراة كرواتيا المقرر لها الجمعة في بطولة كأس عاصمة مصر.

 

وفضل الجهاز الفني للمنتخب التونسي عدم خوض أي تدريبات بالأمس، تجنبا للإرهاق البدني الذي قد يتعرض له اللاعبين بسبب رحلة السفر.

 

وتصل خلال ساعات بعثة إعلامية كرواتية الي مصر لتغطية مشاركة منتخب بلادها في بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام خلال الفترة من 22-26 مارس الجاري ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.

 

 

ويسبق الوفد الإعلامي بعثة منتخب بلاده الذي مقرر وصوله بعد غد الخميس ، ويقوم الوفد الإعلامي بعمل فيلم تسجيلي عن محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي وكذلك عن مصر

 

ويصور الوفد الإعلامي فيلما تسجيليا عن محمد صلاح، نجم منتخب «الفراعنة» وليفربول الإنجليزي، وكذلك عن مصر، واستضافتها للبطولة والملاعب والمناطق الساحرة في أم الدنيا.

 

وتستضيف مصر النسخة الأولى من البطولة الدولية كأس «عاصمة مصر»، بمشاركة 4 دول هي: مصر ونيوزيلاندا وكرواتيا وتونس، وتقام مباراة الافتتاح بين مصر ونيوزيلندا، والنهائي يوم 26 مارس الجاري.

تشكيل منتخب تونس علي معلول معسكر منتخب مصر

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