حسام حسن يثني على نجم الأهلي السابق

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة إعجاب كابتن حسام حسن بنجم الأهلي السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر : الكابتن حسام حسن أثنى على محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا، والذي صنع نجوميتة وتألقه أثناء تواجده في نادي سموحة معارا من الأهلي لمدة موسمين.

وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حضور مران منتخب مصر الأول الأول لكرة القدم المقام باستاد القاهرة تحت قيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، وكان في إستقباله الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، استعداداً لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية، التي تستضيفها مصر بمشاركة منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا .

كما شهد مران منتخب مصر حضور كل المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي "فيفا"، و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و و الأستاذ محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة و دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة و أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق ، ومحمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة و الاستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة.