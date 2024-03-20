شكل من التفاوض.. ترامب يعلق على تهديده الأخير لـ الناتو

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن تهديداته الأخيرة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” كانت في المقام الأول "شكلا من أشكال التفاوض" مع دول التكتل.

وحسب وكالة “فرانس برس”، أثار ترامب حالة من الذعر في أوروبا عندما هدد في فبراير بأنه لن يضمن بعد الآن حماية دول الناوت من روسيا إذا لم تفِ بالتزاماتها المالية.

وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات شديدة وجّهها العديد من القادة الأوروبيين ومنافسه الديموقراطي الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب في حديث أجراه معه نايجل فاراج، السياسي اليميني المتطرّف ومؤسس حزب إصلاح المملكة المتحدة، "إنه شكل من أشكال التفاوض".

وتعهد الرئيس السابق بالبقاء في الناتو إذا تعاملت دول الاتحاد الأوروبي مع أمريكا بشكل عادل.