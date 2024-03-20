عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكل من التفاوض.. ترامب يعلق على تهديده الأخير لـ الناتو

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن تهديداته الأخيرة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” كانت في المقام الأول "شكلا من أشكال التفاوض" مع دول التكتل.

وحسب وكالة “فرانس برس”، أثار ترامب حالة من الذعر في أوروبا عندما هدد في فبراير بأنه لن يضمن بعد الآن حماية دول الناوت من روسيا إذا لم تفِ بالتزاماتها المالية.

وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات شديدة وجّهها العديد من القادة الأوروبيين ومنافسه الديموقراطي الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب في حديث أجراه معه نايجل فاراج، السياسي اليميني المتطرّف ومؤسس حزب إصلاح المملكة المتحدة، "إنه شكل من أشكال التفاوض".

وتعهد الرئيس السابق بالبقاء في الناتو إذا تعاملت دول الاتحاد الأوروبي مع أمريكا بشكل عادل.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب الناتو حلف شمال الأطلسي الأوروبيين اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

ظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حريق في مخازن عمارات وسط البلد ..صور

ترشيحاتنا

تذبذب أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تقدم أعمال تنفيذ مشروع خط سكة حديد «الروبيكي - العاشر من رمضان.. تفاصيل

عقب فصل التنفس الصناعي|هل استعاد أحمد رفعت الوعي؟.. مصدر طبي يكشف آخر التطورات

تحالف اليونسكو ينظم مؤتمرًا دوليًا حول دور الثقافة الإعلامية في دعم التفاهم والسلام العالمي|تفاصيل

دعاء سيدنا لوط .. ردّده لمواجهة الفساد ورفع البلاء

الدكتور حازم خميس: تناول المنشطات ليس له علاقة بتوقف عضلة القلب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لشعر قصير.. هنا الزاهد تثير ضجة بصورها الأخيرة | شاهد

سحورك عندنا.. بيض بالجبن مع طعمية محشية

لملابس لافتة.. شيري عادل تثير الجدل بظهورها| شاهد

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ