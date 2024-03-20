فى اليوم العالمي للسعادة.. أتعس 10 دول عالميا

اليوم العالمي للسعادة يصادف في 20 مارس من كل عام، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى تعزيز السعادة والرفاهية في العالم. تم اعتماد هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012، بهدف التركيز على أهمية السعادة كهدف إنساني واعتبارها عنصرًا أساسيًا للتنمية المستدامة.

الدول الـ 10 الأتعس عالميا

فيما يلي قائمة بـ10 دول يعتبرها بعض المؤشرات العالمية من بين الأكثر عدم السعادة في العالم. يجب ملاحظة أن هذه التصنيفات تعتمد على مؤشرات مختلفة وتقييمات مختلفة، وقد تختلف النتائج من مصدر إلى آخر، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن نفهم أن السعادة تعتمد على عوامل متعددة وغير قابلة للقياس بشكل دقيق،وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday.

أفغانستان

زيمبابوي

رواندا

برتغال

اليونان

الهند

جنوب السودان

ليبيا

موروني

ترينيداد وتوباغو

يجب أن نلاحظ أن العوامل التي تؤثر في مستوى السعادة تشمل الاقتصاد والصحة والتعليم والاستقرار السياسي والعوامل الاجتماعية والثقافية، قد تتغير هذه المؤشرات مع مرور الوقت، وقد تشهد البلدان تحسنًا أو تدهورًا في مستوى السعادة بناءً على التغيرات التي تطرأ على هذه العوامل.