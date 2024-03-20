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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة الإسكندرية الأزهرية تشهد تصفيات «تحدي القراءة العربي»

انطلاق تصفيات تحدي
انطلاق تصفيات تحدي القراءة بأزهرية الاسكندرية

انطلقت بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ومتابعة الأستاذ أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، الاثنين، بالمكتبة المركزية للمنطقة، تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المنطقة، وسط مشاركة واسعة من الطلاب والطالبات من مختلف المعاهد الأزهرية.

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وفي كلمةٍ لها، أوضحت ثناء أبو المجد، مدير الكتب والمكتبات وعضو اللجنة الفرعية للمسابقة؛ أن المنطقة تستعد للمسابقة من بداية العام الدراسي، ويشارك في هذه التصفيات 50 طالبًا وطالبة، بواقع 10 طلاب وطالبات من كل إدارة تعليمية، تم اختيارهم من بين أفضل المتسابقين في تصفيات الإدارة التعليمية، وسوف يتم اختيار 10 فقط، واختيار الأول الذي يمثل المنطقة في التصفيات على مستوى الجمهورية، وتتضمن التصفيات اختبارات متنوعة تهدف إلى تقييم مهارات القراءة والفهم والتعبير لدى المتسابقين.

وقالت إبتسام درويش، مدير الجودة وعضو اللجنة الفرعية للمسابقة؛ أن هذه التصفيات ضمن المرحلة الثالثة من المسابقة، حيث تأتي بعد تصفيات المعاهد والتي تمت خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، ثم التصفيات على مستوى الإدارة التعليمية والتي تمت خلال الأسبوع الثاني من نفس الشهر، لنبدأ هذا الأسبوع بالتصفية على مستوى المنطقة.

من جانبها أشارت المهندسة وفاء جويد، مدير الكمبيوتر التعليمي وعضو اللجنة الفرعية للمسابقة؛ إلى أن إدارة الكمبيوتر التعليمي في المسابقة بالتوثيق وتسجيل بيانات المتسابقين على البرنامج المُعد للمسابقة، لضمان حق جميع الراغبين في الاشتراك في المسابقة.

يذكر أن مسابقة تحدي القراءة العربي هي تحدي لتشجيع الطلاب على القراءة في العالم العربي، عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال العام الدراسي.

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