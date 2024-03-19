افتتاح مبادرة “كتف في كتف” ومعرض خيري مجاني بإدارة وسط الإسكندرية

افتتح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، مبادرة (كتف في كتف) التي أطلقتها إدارة وسط بمدرسة سيد درويش الإبتدائية بإدارة وسط التعليمية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المدارس الخاصة لتوفير السلع الأساسية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

كما افتتح مدير المديرية أيضًا معرضًا خيريًا مجانيًا متميزًا يشمل ملابس وأحذية وزي مدرسي وغير ذلك من المعروضات، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة العملية التعليمية وتنظيم معارض أهلا رمضان وإبراز دور المشاركة المجتمعية.

وأشاد مدير المديرية بفكرة المبادرة والكميات المتوفرة من السلع وكذلك المعرض الخيري المجاني وقدَّم شكره وتقديره لأسرة الحاج إبراهيم الحمامي وللمشاركة المجتمعية بإدارة وسط وثمّن جهود جميع المشاركين والقائمين على تنظيم المبادرة .

وقدَّم توجيه رياض الأطفال بوسط الإسكندرية استعراضًا وطنيًّـا ( كتف في كتف ) وفقرات رمضانية متميزة، وذلك بحضور رحاب جابر القائم بأعمال مدير عام إدارة وسط وإبراهيم عبد الله رئيس مجلس أمناء الإدارة مديري المراحل التعليمية ونجلاء حسن مدير الخدمات التربوية ومدير المشاركة المجتمعية.