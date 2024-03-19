محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة صلاحية السلع وثبات الأسعار

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والكافيهات؛ لمراقبة صلاحية السلع وثبات الأسعار وإزالة التعديات.



ففي حي ثان المنتزه، تم تنفيذ عدة حملات أسفرت عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار، و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين، و4 محاضر مخالفة اشتراطات صحية ونظافة وإعدام كمية من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية.



كما تم تحرير 4 مخالفات عدم ختم الموازين، وتوجيه 6 إنذارات لمنشآت لعدم التزامها باشتراطات الوقاية من الحريق، و10 إنذارات لمنشآت لإصدار التراخيص.



وفي السياق، قام حي ثان المنتزه بتوزيع مواد غذائية بأسعار مخفضة على الأهالي "بعزبة الروضة" الظهير الريفي للحي، وذلك في إطار مبادرة تخفيض الأسعار وتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين.