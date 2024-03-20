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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يحذر المحكمة العليا من رفض طلبه للحصانة

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمحكمة العليا، إن الرؤساء المستقبليين قد يكونون عرضة "للابتزاز بحكم الأمر الواقع أثناء وجودهم في مناصبهم" إذا لم تقبل المحكمة وجهة نظره الشاملة بشأن الحصانة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ذكر محامو الرئيس السابق للمحكمة: "إذا لم يتم الاعتراف بالحصانة، فسيضطر كل رئيس مستقبلي إلى التعامل مع احتمال محاكمته جنائيًا بعد ترك منصبه في كل مرة يتخذ فيها قرارًا مثيرًا للجدل سياسيًا".

وأضافوا: "سيكون ذلك نهاية الرئاسة كما نعرفها وسيلحق الضرر بجمهوريتنا بشكل لا يمكن إصلاحه".

يأتي ذلك بعد أسابيع من موافقة المحكمة العليا على تقرير ما إذا كان يمكن لترامب المطالبة بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وحددت المحكمة العليا جلسة المرافعات في 25 أبريل المقبل.

وضاعف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري مطالباته بعيدة المدى المتعلقة بالحصانة الرئاسية التي رفضتها المحاكم الأدنى بشدة.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحكمة العليا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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