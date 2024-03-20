منعوا عنه الزيارة.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"تلقيت بشري طيبة من الاخ العزيز الاستاذ ايمن صاحب مستشفي زمزم عن حالة اللاعب احمد رفعت عصر اليوم وانا في طريقي لزيارتةً. .وان الاطباء منعوا عنه الزيارة خوفا عليه ولعدم ارهاقة ، لسان حالي الحمد لله ، الحمد لله وتمنيت من الله ان يكمل عليه نعمته في هذا الشهر الكريم ، وقلت في نفسي ملحوقة".

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن هناك حالة من الارتياح بعدما تم فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت لاعب الفريق، مشيرًا إلى أن ذلك كان الاهم بالنسبة له ومن ثم إستكمال باقي مراحل العلاج.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حالة أحمد رفعت قريبة من الاستقرار، ولكن هناك فارق كبير بكل تأكيد بعد فصل جهاز التنفس الصناعي".

وأضاف: "رفعت استعاد جزءا من الوعي، وهو في الأساس لم يكن في غيبوبة مطلقا، فقط حصل على جرعة مخدر من أجل وجوده على جهاز التنفس الصناعي، واللاعب سوف يستعيد الوعي بمرور الوقت".

وأكمل: "هناك مجهود طبي رهيب، سواء من طاقم الأطباء أو التمريض، ولو كان خارج مصر لن يتم الاهتمام به بنفس الشكل، لابد أن نشهد بذلك الكلام لأننا نقلل من أنفسنا في بعض الأوقات، لدينا أطباء وتمريض على أعلى مستوى".

وزاد: "أتمنى أن يتعافى اللاعب سريعًا، وتم منع الزيارة عنه، من أجل راحته التامة، واطمئن الجميع أن الأمور طيبة بالنسبة لحالة أحمد رفعت".

وأتم: "سعيد بوجود تطور وتحسن في حالة أحمد رفعت، وهناك حالة سعادة كبيرة بين زملائه في الفريق بعد سماع هذه الأخبار، والتي منحتهم دافع كبير في التدريبات الجماعية".