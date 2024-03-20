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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل إفريقية النواب يثمن رفض مصر للتدخل الخارجي في السودان

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الملف السودانى ورفض مصر وبشكل واضح وحاسم للتدخل الخارجى فى السودان والدعوة لمبادرة تشمل كل الأطراف السودانية.

وناشد القوى السياسية بدولة السودان الشقيقة بتغليب المصالح العليا للسودان للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه وانهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق.

وأعلن " سليم " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية المصرى السفير سامح شكري على موقف مصر الثابت والرافض لأي لاتدخل خارجي في الأزمة السودانية، مشددا على أهمية التعامل مع النزاع في السودان كشأن سوداني خالص دون تدخل أطراف خارجية تعيق جهود حلها.

وأشاد بمختلف القضايا التى تناولها " شكرى " مع المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيرييلو، لمناقشة سبل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف السودانية وجهود مصر المستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب السوداني منذ بداية الأزمة واستقبال مصر أكثر من نصف مليون مواطن سوداني، بالإضافة إلى وجود أكثر من 5 ملايين سوداني آخرين يعيشون في مصر بلا تمييز.

وأكد الدكتور محمد سليم اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية على ضرورة الدفع نحو وفاق وطني يحول دون تفكيك الدولة السودانية وأن تشمل أي مبادرة سياسية مستقبلية جميع الأطراف الوطنية الفاعلة في الساحة السودانية، وأن تتم تلك العملية وفقا لمبادئ احترام سيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على سلامة ووحدة الدولة ومؤسساتها، ومنع تفككها ، مشيراً إلى أن حل الأزمة السودانية لن يكون إلا من خلال التوافق بين مختلف الأطراف السودانية.

وكان المبعوث بيرييلو قد أكد إدراك الإدارة الأمريكية لأهمية دور مصر وتأثيرها في المنطقة، ومحورية دورها في أي حل مستقبلي للأزمة السودانية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ شهر إبريل الماضي، نشب نزاعا مسلحا بين طرفي المكون العسكري في الحكومة الانتقالية السودانية، وهما الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما خلف نحو 13 ألفا و900 قتيل، حتى الآن.

فيما تشير بيانات جديدة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة إلى أن نحو 10.7 مليون شخص قد نزحوا بسبب النزاعات في السودان، منهم 9 ملايين داخل البلاد الآن، وأدخل النزاع السودان في واحدة من أسوأ الأوضاع الغذائية في العالم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الملف السوداني القوى السياسية وزير الخارجية المصري الأزمة السودانية

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