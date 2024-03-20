عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاكتفاء الذاتي من السلاح.. وزير إسرائيلي يدعو لإنهاء التبعية لأمريكا

عميحاي إلياهو
عميحاي إلياهو

قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بأنه يجب على تل أبيب إنهاء الاعتماد على الأسلحة الأمريكية حتي تتمكن من الاستمرار في عدوانها علي غزة لفترة طويلة بدون الحاجة لدعم الولايات المتحدة، معتبرا أن المواجهة مع واشنطن حتمية ولا مفر منها.

وأضاف أن شراكة إسرائيل مع الولايات المتحدة أمر يجب الحفاظ عليه، لكن لا يمكن لتل أبيب أن تسمح أنه بمجرد أن يكون لديها خلاف مع الولايات المتحدة، يتم إيقاف شحنات الأسلحة والدعم الأمريكي.

وقال إلياهو "أعتقد أن هناك بالتأكيد أشياء كثيرة في هذه الحكومة لا أتفق معها، ومن بينها بالتأكيد تبعيتنا للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه أنا سعيد لأن إسرائيل اليوم تبذل جهودًا للحفاظ على العلاقة مع واشنطن".

ومضى الوزير الإسرائيلي "نحن بحاجة إلى إنتاج الأسلحة بأنفسنا بطريقة تسمح لدولة إسرائيل بالقتال لفترة طويلة دون أن نكون بالفعل بحاجة لأنبوب الأكسجين الأمريكي الذي يسمح لنا بالقتال".

أمريكا إسرائيلي إسرائيل حماس غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

كيف نفذ مدرس فيزياء جريمته بقـ.تل طالب الدقهلية؟.. اعترافات وتفاصيل مفزعة

ترشيحاتنا

بعد قرار العمرة في رمضان.. بشرى سارة من وزارة الحج السعودية

جمعوا الملايين.. عصابة على فيسبوك تنتحل شخصيات المشاهير

بالقانون ..خفض عدد ساعات العمل لهؤلاء الموظفين | تفاصيل

ماذا حدث في العاشر من رمضان؟.. وفاة السيدة خديجة ونصر أكتوبر الأبرز

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

في رمضان.. بضغطة زر يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي في مطبخك

إطلالة مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها | شاهد

هل يمكن الإصابة بالنوبات القلبية أثناء مساعدة الأطفال فى المذاكرة ؟

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ