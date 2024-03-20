الاكتفاء الذاتي من السلاح.. وزير إسرائيلي يدعو لإنهاء التبعية لأمريكا

قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بأنه يجب على تل أبيب إنهاء الاعتماد على الأسلحة الأمريكية حتي تتمكن من الاستمرار في عدوانها علي غزة لفترة طويلة بدون الحاجة لدعم الولايات المتحدة، معتبرا أن المواجهة مع واشنطن حتمية ولا مفر منها.

وأضاف أن شراكة إسرائيل مع الولايات المتحدة أمر يجب الحفاظ عليه، لكن لا يمكن لتل أبيب أن تسمح أنه بمجرد أن يكون لديها خلاف مع الولايات المتحدة، يتم إيقاف شحنات الأسلحة والدعم الأمريكي.

وقال إلياهو "أعتقد أن هناك بالتأكيد أشياء كثيرة في هذه الحكومة لا أتفق معها، ومن بينها بالتأكيد تبعيتنا للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه أنا سعيد لأن إسرائيل اليوم تبذل جهودًا للحفاظ على العلاقة مع واشنطن".

ومضى الوزير الإسرائيلي "نحن بحاجة إلى إنتاج الأسلحة بأنفسنا بطريقة تسمح لدولة إسرائيل بالقتال لفترة طويلة دون أن نكون بالفعل بحاجة لأنبوب الأكسجين الأمريكي الذي يسمح لنا بالقتال".