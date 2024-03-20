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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

«الأهلي» ومصر للصرافة تجذبان حصيلة تتخطى 4 مليارات جنيه منذ تحرير سعر الصرف

صدى البلد

 نجحت شركتا الصرافة (الأهلي للصرافة ومصر للصرافة) التابعتان للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس - خلال "13 يوما" تتخطى ما قيمته 4 مليارات و46 مليون جنيه.

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وقال عبد المجيد محيي الدين، رئيس الأهلي للصرافة، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 2 مليار و346 مليون جنيه.

وأوضح أن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات "الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو" والباقي من عملات أقل تداولا.


وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

من جانبه، كشف عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، تجاوزت ما قيمته مليار و700 مليون جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس.

وأوضح فوزي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65%، تليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 18%، ثم الريال السعودي بنسبة 14%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

وأكد أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل عن العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، منوها إلى أن العمل يستمر يوميا خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا حتى الـ4 عصرا، ومن الساعة الـ 8.30 مساء حتى 11.30 مساءً، وكذلك العمل يومي الجمعة والسبت.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في بنك مصر سجل 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25و% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

 

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