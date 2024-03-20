جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة تاجر أعلاف في رشاح ميت غمر

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة تاجر أعلاف فى رشاح ميت غمر، إثر اختفائه لعدة أيام عن منزله.



جرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم التصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر باختفاء رضا عبد الخالق. ع، 30 عاما، تاجر أعلاف ومقيم بكفر شكر.



وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه لديه محل لبيع الأعلاف بإحدى قرى منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبالفحص والتحرى تم العثور على جثمانه برشاح ميت غمر.



وأشار أهالى المجنى عليه فى بلاغهم إلى أن أحد الأشخاص استدرجه من منزله وخرج معه ومنذ ذلك الحين لم يعد إلى منزله وتم العثور على جثمانه.