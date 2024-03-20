كاتب صحفي في ذكرى العاشر من رمضان: الشعب المصري هو مفتاح النصر

قال الحسين عبد الفتاح، الكاتب الصحفي في ذكرى العاشر من رمضان، إن الشعب المصري هو مفتاح النصر ، وكانت القاعدة الأساسية للمقاتل المصري هي “النصر أو الشهادة”، متابعًا أنه لا يوجد شبر في سيناء لا يوجد عليه دم شهيد من أبناء مصر.



وأضاف “عبد الفتاح”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن المحرر العسكري في ذلك التوقيت كان يصاحب المقاتل المصري وينقل الصورة الحقيقية للروح القتالية التي لم يرها العالم.



وأشار إلى أن الإذاعة المصرية في هذا التوقيت كان لها دور كبير في نقل الأحداث إلى جميع ربوع مصر.