بمرتبات 4800 جنيه.. توفير 156 فرصة عمل للشباب في القليوبية| تفاصيل

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية توفير 156 فرصة عمل شاغرة، ضمن نشرتها القومية للتوظيف في شهر مارس الجاري، والتي شملت عددا كبيرا من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدأ التقديم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الوظائف متاحة في النشرة القومية نصف الشهرية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، مشيرا إلى توافر 156 فرصة في 3 شركات كبرى بالقليوبية بمرتبات مجزية، تصل إلى 4800 جنيه.

وأشار إلى أن الوظائف جاءت على النحو التالي: "50 ترزي خياطة، 20 عامل كي ملابس، 10 تعبئة وتغليف، 10 تشطيب ملابس، 10 عمال مخازن، و20 مشرف تغذية ماكينات، و10 سائق درجة أولى، 10 سائق درجة ثانية، و2 أعمال إدارية نسبة الـ 5%، و4 عمال مخازن، ومهندس جودة، ومهندس مبيعات، و4 حجارين، و4 مساعد إنتاج".

وأضاف محافظ القليوبية أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وأوضح أن وظائف مديرية العمل تأتي في إطار مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية.

وأشار إلى أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية العمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ما عدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.

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