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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

راجعة من درس القرآن.. علقة موت لقهوجي حاول تجريد طفلة من ملابسها

صدى البلد

انهال أهالي منطقة الوراق بالضرب على قهوجي بعد ضبطه بمحاولة تجريد طفلة من ملابسها اعلى سلم الدائري اثناء عودتها من درس تحفيظ القرآن. 

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة يفيد بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالقبض على شخص تحرش بطفلة على سلم مؤدٍ إلى الطريق الدائري.

 

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم التقابل مع الطفلة "رويدا.م (12 عامًا) طالبة، ووالدها. وبسؤال المجني عليها أفادت بأنها أثناء عودتها من درس تحفيظ القرآن تقابلت مع شخص وعرض عليها المساعدة وتوصيلها، وفجأة صعد بها على سلم مؤدٍ إلى الطريق الدائري، وحاول خلع ملابسها، بعد خلع بنطلونه ولامس اجزاء حساسة من جسدها فقامت بالصراخ ما دفع الاهالي للتجمع حوله وانقاذها منه والتعدي عليه بالضرب. 

تبين ان المتهم يدعى “تامر.ط” (12عامًا)، قهوجي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرّر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

الوراق درس القرآن تجريد طفلة سلم الدائري

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