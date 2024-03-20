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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لانتداب محامي.. تأجيل محاكمة المتهم بشطر طالب والقائه بمصرف بالدقهلية لـ21 أبريل

المتهم
المتهم

قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محدى قاسم تأجيل محاكمة المتهم بالتخلص من الطالب ايهاب اشرف الى جلسة 21 ابريل 2024 وذلك لانتداب محامى للمتهم.

وقال اشرف عبد العزبز والد الطالب ايهاب اشرف الذى قتل على يد مدرس الفيزياء عقب تأجيل الجلسة انه يثق فى القضاء المصرى وعدالته وان حق نجله لن يضيع".


 

وأضاف الاب المكلوم خلال تواجده بقاعة جنايات المنصورة ، أن والدة إيهاب مازالت في حالة انهيار مستمر مشيرا الي انهم عادوا أمس من أداء العمرة وخلال الدعاء لنجلها انهارت واغشي عليها داخل الحرم المكي. 

وأشار الاب إلى أن المتهم خطط وأعد لجريمته وخلال الاتصال والبحث عن نجلي رد من هاتف ايهاب وابلغنا بطلبه مبلغ 500‪ ألف جنيه كفدية نظير اطلاق سراحه، موضحا ان المبلغ سيتلقاه عبر 17 خط هاتف محمول

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إطلاق سراحه أولى جلسات المحاكمة بالدقهلية جلسات المحاكم داخل الحرم المكي

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