النائب مجاهد نصار يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

تقدم النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم ، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الذي سيظل أعظم أيام الوطنية المصرية، وشاهداً على صلابة وصمود الشعب المصري، وعبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل، وسيبقى يوماً ملهماً للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية ، والتضحية من أجل عزة الوطن ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والسلام والرخاء والاستقرار

وأكد النائب مجاهد نصار أن شهر رمضان المبارك هو شهر الانتصارات والبطولات، حيث سجل رجال القوات المسلحة البواسل يوم العاشر من رمضان عام ١٩٧٣ صفحة جديدة مضيئة في سجل البطولات المصرية بانتصاراتهم العظيمة والتاريخية تجدد في أمتنا لحظات الفخر والاعتزاز بالانتصار المجيد الذي استعاد سيادة مصر على كامل أراضيها، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والسلام والرخاء والاستقرار.