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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلص عليهم سوا.. الإعدام شنقا لقـ.اتل شقيقه وزوجته ببولاق الدكرور

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم بقتل شقيقه وزوجته ببولاق الدكرور، بالإعدام شنقًا بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى وعمرو محمد سلامة، وأمانة سر طلعت عبده.

وجاء في التحقيقات أنه في يوم 2023/6/23 في بولاق الدكرور، قام المتهم بقتل المجني عليها "داليا. ج. م" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها علي إثر خلف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى إنهال عليها طعنا بسلاحه، حتى تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق فأودى بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات
واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه "محمد. ع. ا" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله على إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى انهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتى تيقن من إزهاقه لروحه، فأحدث ما به من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودى بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما وجهت إليه تهمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
 

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