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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 20 مارس

صدى البلد

 

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20-3-2024، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.


أسعار الخضراوات اليوم


ووصل سعر الطماطم إلى 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 11.5 جنيها للكيلو، والبصل إلى 21 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 9 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 4.5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 24 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

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أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 6 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 8 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 17 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 18 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 16 جنيها، والألوان 28 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 17 جنيها.


أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور


وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 12 جنيها، و البسلة 23 جنيها، والثوم 20 جنيها، واللفت 4 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 10 جنيهات.

 

أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء


ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 8 جنيهات، و البرتقال أبو سرة 11 جنيهات والليمون البلدي 22 جنيها، والتفاح الإيطالي 80 جنيهًا، والتفاح الجولدن 70 جنيها، والبلح السيوي 60 جنيها.


سعر الفاكهة اليوم


ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 100 جنيه، والأفوكاتو 120 جنيها، و الفراولة 14 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 70 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 100 جنيه للكيلو، والعنب الأسود 100 جنيه، و البرقوق المستورد 70 جنيهًا، والأناناس 75 جنيهًا.

 

وسجّل الكيوي 85 جنيهًا، و الدوم 20 جنيها، و الباباظ 15 جنيها، و الزنجبيل 120 جنيها.



 

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