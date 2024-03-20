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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"غرفة الإسكندرية" تبحث مع سفيرة الدنمارك سبل التعاون بين الجانبين

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، اجتماعًا بحضور سفيرة الدنمارك آنه دورته ريجلسن، والأستاذ عمرو النجار القنصل الفخري لسفارة الدنمارك بالإسكندرية.

وتضمن اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والدنماركي في العديد من القطاعات، خاصة وأن تلك الزيارة تعد هي الأولى من نوعها للسفيرة بالإسكندرية، كما تم بحث آليات زيادة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك.

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ومن جانبها رحبت سفيرة الدنمارك  آنه دورته ريجلسن، بالعمل على تعزيز التعاون وحث الشركات المصرية على المشاركة في المعارض الدولية المتنوعة في مصر، إضافة إلى تنظيم زيارات مختلفة للتعرف على إمكانيات الصناعات المصرية، خاصة وأن الدنمارك لديه العديد الاستثمارات في مصر خاصة في مجال الصحة والطاقة.
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة، لتعزيز وتطوير حجم الاستثمارات المتبادلة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أشرف أبو إسماعيل، والأستاذ محمود مرعي، والمهندس البديوي السيد، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس أحمد الكاتب، والأستاذة بسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

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