الهلال السعودي يسقط اسم نيمار من قائمته واللاعب ينشر صوره بداخل صالة رياضية

بعد إثارة الجدل حول مشاركته..نشر نيمار دا سيلفا النجم البرازيلي، لاعب الهلال السعودي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، صورًا وهو يؤدي التمارين الرياضية.



وغادر نيمار مجددًا إلى البرازيل، من أجل استكمال البرنامج العلاجي التأهيلي الخاص به بإشراف ومتابعة من الجهاز الطبي بنادي الهلال ومنتخب البرازيل.



وكان النجم البرازيلي، قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد أوروغواي في شهر أكتوبر الماضي، وخضع لعملية جراحية ويؤدي برنامجًا تأهيليًا.



وشارك النجم البرازيلي، في 5 مباريات فقط مع فريق الهلال، ونجح في تسجيل هدف وصنع 3 أهداف، قبل أن تبعده الإصابة عن اللعب، وتنتظر الجماهير عودته وتألقه مع الأزرق.

صحيفة «أو تيمبو» البرازيلية؛ نقلت عن طبيب منتخب البرازيل قوله: «نيمار يعاني من تمزق الرباط الصليبي والغضروف الهلالي في ركبته اليسرى، مرحلة علاجه في تطور مستمر وبشكل جيد للغاية، ولكن رغم ذلك هو غير متاح للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا بالصيف المقبل.

وأضاف: “حتى الآن لم نصل إلى منتصف الطريق في مرحلة تعافيه، فقط عندما نقترب من 9 أو 10 أشهر من العلاج الطبيعي سنتمكن من تأكيد موعد عودته إلى الملاعب، ولكنه لن يكون قبل شهري يوليو وأغسطس المقبلين بأي حال من الأحوال”.

وأسقط الهلال اسم نيمار من قائمة فريقه من أجل تسجيل مواطنه البرازيلي لودي الذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2024 قادمًا من مارسيليا الفرنسي.