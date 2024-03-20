أمريكا والأردن تجريان عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

أجرت القيادة المركزية الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 12:15 ظهرًا. (بتوقيت غزة) لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين في غزة المتضررين من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتضمنت العملية المشتركة الأغذية المقدمة من الأردن وطائرة من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وأسقطت طائرة أمريكية من طراز C-130 6,000 رطل من المواد الغذائية بما في ذلك الأرز والدقيق والحليب والمكرونة والأطعمة المعلبة، مما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة.

وتساهم عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 104 شهداء و162 مصابا. وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بالقطاع إلى 31 ألفا و923 شهيدا و74 ألفا و96 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.