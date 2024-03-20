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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: عدد العاملين في الأعمال العامة وصل 663 ألفا في 2023

صدى البلد


أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم   الأربعاء    الموافق  20  /  3  / 2024 " النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2023 "  ومن أهم المؤشرات مايلى :
  بلغ إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام  663.3 الف عاملاً في عام 2023 مقابل 671 ألف عاملاً  فى عام  2022  وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 1.1% 
 بلغ عدد العاملين  الذكور 580.2 الف عاملاً عام 2023  مقابل 588 ألف عاملآ عام 2022  بنسبة إنخفاض قدرها  1.3%
بلغ عدد العاملات  الإناث  83.2 ألف عامل عام 2023  مقابل 83.3 عاملاً  عام 2022   بنسبة انخفاض  قدرها  0.2 %.


سجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 214.9 الف عاملاً بنسبة قدرها 32.4  %  يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية  بنسبة  20.7 % ، ثم  قطاع الكهرباء بنسبة 17.6 %  من اجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .


 توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام  2023
سجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 234 الف عامل بنسبة 35.2 % من اجمالي العاملين يليها محافظة الاسكندرية حوالي 69 ألف عامل ثم الغربية حوالي 33 ألف عامل ثم الدقهلية حوالي 26 الف عامل واخيرا محافظة القليوبية  حوالي 25 الف عامل .
سجلت الوظائف التنفيذية اعلي معدل بنسبة  35.4% من اجمالي عدد العاملين  ، في حين سجلت الوظائف المكتبية اقل معدل بنسبة 0.9% من اجمالي عدد العاملين .

البترول والثروة المعدنية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء العاملين بالقطاع العام النشرة السنوية لإحصاء العاملين

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