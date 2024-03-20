الإحصاء: عدد العاملين في الأعمال العامة وصل 663 ألفا في 2023



أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 20 / 3 / 2024 " النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2023 " ومن أهم المؤشرات مايلى :

بلغ إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام 663.3 الف عاملاً في عام 2023 مقابل 671 ألف عاملاً فى عام 2022 وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 1.1%

بلغ عدد العاملين الذكور 580.2 الف عاملاً عام 2023 مقابل 588 ألف عاملآ عام 2022 بنسبة إنخفاض قدرها 1.3%

بلغ عدد العاملات الإناث 83.2 ألف عامل عام 2023 مقابل 83.3 عاملاً عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 0.2 %.



سجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 214.9 الف عاملاً بنسبة قدرها 32.4 % يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.7 % ، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.6 % من اجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .



توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام 2023

سجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 234 الف عامل بنسبة 35.2 % من اجمالي العاملين يليها محافظة الاسكندرية حوالي 69 ألف عامل ثم الغربية حوالي 33 ألف عامل ثم الدقهلية حوالي 26 الف عامل واخيرا محافظة القليوبية حوالي 25 الف عامل .

سجلت الوظائف التنفيذية اعلي معدل بنسبة 35.4% من اجمالي عدد العاملين ، في حين سجلت الوظائف المكتبية اقل معدل بنسبة 0.9% من اجمالي عدد العاملين .