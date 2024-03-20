معهد التخطيط القومي يناقش تقرير "أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة "



عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من المتابعات العلمية حول تقرير " أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة"، الصادر عن منظمة الصحة العالمية2021، وقدمت التقرير بالتحليل أ.د نيفين مكرم لبيب أستاذ حاسب آلي ونظم معلومات، ومديرة مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، وقد أدارت الحلقة أ.د عزيزة عبد الرازق المشرف العلمي لحلقات المتابعات العلمية وأستاذ الاقتصاد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد، وعدد من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار أوضحت أ.د عزيزة عبد الرزاق أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على محتويات تقرير "أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة"، والذي يعد أول تقرير عالمي يتناول الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة واستخداماته، والذي يحذر من المبالغة في تقدير منافع استخدام الذكاء الاصطناعي في أغراض الصحة، لاسيما عندما يكون ذلك على حساب الاستثمارات والاستراتيجيات الرئيسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

فيما أشارت أ.د نيفين مكرم إلى أن هذا التقرير يأتي نتيجة لجهود واسعة المدى تمت في العام 2021 لدراسة وتحليل الآثار الأخلاقية والتحديات المتعلقة بتطوير واستخدام التكنولوجيا الذكية في مجال الرعاية الصحية، حيث يستهدف مناقشة الآثار الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في المجال الصحي ووضع إطار للحوكمة القوية التي تحافظ على معايير أخلاقية عالية وذلك من خلال توازن الابتكار مع وضع ضمانات لمنع الضرر حتى يتم استغلال الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي لتعود بالفائدة على نتائج الصحة الفردية وأهداف الصحة العامة الأوسع.

ويحدد التقرير ستة مبادئ لضمان خدمة الذكاء الاصطناعي للمصلحة العامة في جميع البلدان للاسترشاد بها في عمل المنظمة في المستقبل لدعم الجهود الرامية إلى ضمان تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي الكاملة في مجال الصحة والصحة العامة لفائدة الجميع.

وناقش التقرير أيضاً تأثير تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على فرص وتحديات الحكومات ومقدمي الخدمات والمجتمعات المحلية، فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً جمة تبشر بتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية والأدوية في العالم، غير أن ذلك مرهون بوضع الأخلاقيات وحقوق الإنسان في الاعتبار.

واستعرض التقرير الأبحاث والدراسات الحالية بشأن أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، ودراسة تجارب الدول والمنظمات والشركات في هذا المجال. بناءً على التحليل الشامل، كما تم وضع مجموعة من التوصيات والإرشادات للجهات المعنية لتعزيز استخدام هذه التكنولوجيا بشكل أخلاقي وفعال في مجال الصحة، لضمان الخصوصية والأمان للمرضى، بالإضافة إلى وضع مبادئ لتحقيق التوازن بين القرارات الذكية والتدخل البشري.

وبشأن الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسئول في مصر، تمت الإشارة إلى أنه يستهدف تفعيل 5 مبادئ رئيسة هي البشرية كمقصد، والشفافية وقابلية التفسير، والعدالة، والمساءلة، والأمن والأمان، وذلك من خلال اتباع نحو 13 مبدأ توجيهياً عاماً، بالإضافة إلى 16 مبدأ توجيهياً تنفيذياً، وهي اعتبارات تقنية تنطبق بشكل أساسي على أي جهة تقوم بتطوير أو نشر أو إدارة نظام ذكاء اصطناعي.

وأوصى التقرير بضرورة الا يقتصر تصميم نماذج الذكاء الاصطناعي على المتخصصين في الشؤون العلمية والهندسية، بل ينبغي أن يُشرك فيها المستخدمون المحتملون وجميع أصحاب المصلحة المباشرين وغير المباشرين، وأن تُصمم نماذج الذكاء الاصطناعي لأداء مهام محددة جيداً بالدقة والموثوقية اللازمتين لتحسين قدرة النظم الصحية وإعلاء حقوق المرضى، كما ينبغي أن يكون المطورون قادرون على التنبؤ بالنتائج الثانوية المحتملة وفهمها.