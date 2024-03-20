تحرير 763 محضرا تموينيا بدمياط خلال النصف الأول من مارس الجاري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات على مدار النصف الأول من الشهر الجارى تم خلالها تحرير ٧٦٣محضرا.

حيث جاء من بين المحاضر تحرير ١١٨ محضرا للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمواصفات وضرب وهمي والعمل بدون ترخيص..

وبالنسبة للأسواق تم تحرير ٦٤٥ محضرا خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها بيع سلع بقيم أعلى من السعر المقرر وبيع سلع مجهولة المصدر والعمل بدون سجل تجارى و كذلك انتهاء صلاحية السلع ، وأيضًا ضبط اسطوانات غاز منزلية يتم استخدامهم بالمطاعم و ضبط منتجات مجهولة المصدر..

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز.