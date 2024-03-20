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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالتنسيقية في ذكرى العاشر من رمضان: نستلهم منه العزيمة لاستكمال مسيرة التنمية

حسن هجرس عضو الهيئة
حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي

هنأ الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية والضباط والجنود، وشعب مصر العظيم، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة في العاشر من رمضان.

وأوضح" هجرس"، في تصريحات له، أن ما حققته القوات المسلحة خلال حرب السادس من أكتوبر، كشف القدرة الحقيقية للجيش المصري وقدراته على مواجهة التحديات مهما كانت صعوبتها، مشيرا إلى أننا نستلهم من هذه الذكرى العزيمة لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية.

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن الظروف الراهنة والتحديات الداخلية والخارجية تطلب منها جميعا استلهام روح أكتوبر وعزيمته، والوقوف صفا واحد خلف القيادة السياسية للعبور إلى بر الأمان والجمهورية الجديدة.

وقال: “نجدد العهد دائما على المضي قدما نحو الرخاء والبناء والتنمية، من أجل الوصول إلى مصر التي نطمح بها لنا ولأبنائنا”، مثمنا القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعادت لمصر مكانتها وريادتها في المنطقة والعالم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حرب أكتوبر المجيدة القوات المسلحة الانجازات التنمية

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