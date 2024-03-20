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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالبين بانتخابات جديدة.. العشرات من الإسرائيليين يغلقون الكنيست| فيديو

المتظاهرين الإسرائيليين
المتظاهرين الإسرائيليين

تجمع العشرات من المتظاهرين الإسرائيليين أمام مداخل الكنيست، مقيدين أنفسهم أثناء مطالبتهم بإجراء انتخابات مبكرة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم نشر أفراد من وحدة شرطة مكافحة الشغب بينما حاول المتظاهرون اقتحام البوابات الخلفية للكنيست دون جدوى.

داخل الكنيست، أظهر مقطع فيديو توزيع المتظاهرين لرسائل مطالبة بإقالة لمشرعي الإئتلاف، بما في ذلك عضو الكنيست من حزب الليكود يولي إدلشتين، الذي طلب من أحد المتظاهرين “الابتعاد عن عينه”.

كما وزع أقارب الرهائن سلال طعام عيد المساخر على المشرعين. ومع ذلك، فبدلاً من حلوى العيد، احتوت هذه الأطعمة على الخبز المتعفن والزيتون.

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