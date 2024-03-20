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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

برخص التراب.. أحدث إيربودز من Honor

برخص التراب..أحدث
برخص التراب..أحدث إيربودز من Honor

أطلقت Honor مؤخرًا هاتفين ذكيين جديدين في سوقها المحلية أطلق عليهما اسم Magic 6 Ultimate Edition وMagic 6 RSR Porsche Design، كما أطلقت Honor أيضًا سماعات أذن مفتوحة خلفية تُسمى Honor TiinLab Open-Back Buds.

برخص التراب..أحدث إيربودز من Honor

وعلى غرار سماعات الأذن المفتوحة الخلفية الأخرى، تترك سماعات TiinLab الأذنين مفتوحتين تمامًا، مما يسمح للمستخدمين بسماع الأصوات المحيطة، مما يجعلها مثالية للعدائين وراكبي الدراجات. وتتميز سماعات الأذن بتقنية Bluetooth 5.3 للحصول على اتصال ثابت وتدعم ترميزي AAC و SBC لصوت عالي الجودة.

وتتفاخر سماعات الأذن بمسوقات 13.4 مم مع ملف ديناميكي مخصص لتحسين جهارة الصوت وميزة نظام ميكروفون مزدوج مع تقليل للضوضاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإجراء مكالمات واضحة. يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت عبر تطبيق Honor Smart Space.

برخص التراب..أحدث إيربودز من Honor

وتأتي سماعات الأذن بشهادة IP54، مما يجعلها مقاومة للعرق ومناسبة للتمرينات الرياضية. وتزن كل سماعة أذن 6.8 جرام فقط، ويبلغ الوزن الإجمالي لحقيبة الشحن 132 جرام. وتزعم Honor أن البطارية تدوم 10 ساعات من التشغيل المستمر، تمتد إلى 40 ساعة مع حقيبة الشحن.

السعر والتوافر

تتوفر سماعات الأذن حاليًا للبيع المسبق بسعر ترويجي يبلغ 499 يوان، وذلك باللونين الذهبي (Chenhui Gold) والأسود (Magic Night Black). بعد انتهاء فترة العرض الترويجي، ستُباع بسعر تجزئة 549 يوان. من المقرر إجراء أول عملية بيع رسمية في 22 مارس 2024، الساعة 10:08 بتوقيت الصين الرسمي.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت Honor أيضًا مجموعة من الأدوات الجديدة الأخرى، مثل Band 9 Pro و Watch GS 4 وMarvel Portable Bluetooth Speaker Pro.

Honor TiinLab هونر ايربودز

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