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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل عبد الرحمن: أنا أكثر واحد سعيد بقرار تولي التوأم تدريب منتخب مصر

عادل عبدالرحمن
عادل عبدالرحمن

قال عادل عبد الرحمن نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق إنه من أكثر الأشخاص سعادة بتولي التوأم حسام وإبراهيم حسن قيادة تدريب الفراعنة، متمنيا نجاح التجربة.

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وأوضح عادل عبد الرحمن خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" من أكثر القرارات التي أسعدتنى علشان التوأم هيعرفوا ياخدوا حقنا من مسئولي اتحاد الكرة الحاليين ودول مش بيسيبوا حقهم".

وعلق على الازمة بين التوأم ومحمد صلاح قائلا" لابد من التغيير في الفكر والمعاملة مع اللاعبين حاليا وفى مثل هذه المواقف".

وتابع قائلا " هناك حملة كبيرة على محمد صلاح قائد فريق ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر وهذا الامر واضح خلال الفترة الماضية".

واختتم عادل عبد الرحمن حديثه قائلا "محمد صلاح أضاف للكرة المصرية الكثير وهذا ظهر عندما ساهم في تأهيل الفراعنة لمونديال 2018 وهو مش الكابتن ماجد يعنى عشان يعمل كل حاجة".

عادل عبد الرحمن الأهلى

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