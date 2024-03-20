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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميزة قوية جدا في كاميرا موبايلات سامسونج.. تفوقت على iPhone الحديث

ميزة قوية جدا في
ميزة قوية جدا في كاميرا موبايلات سامسونج..تفوق

أصدرت سامسونج تحديثًا رئيسيًا للكاميرا لسلسلة Galaxy S24 في فبراير، والآن علمنا أن الشركة الكورية العملاقة ستصدر تحديثًا رئيسيًا آخر للكاميرا لهاتف Galaxy S24 Ultra في أبريل.

 

تأتي هذه المعلومات من المسرب الموثوق Ice Universe، الذي قال إن التحديث الرئيسي للكاميرا الذي سيصدر الشهر المقبل سيتضمن تحسينات في توازن الأبيض وجودة صورة التقريب. سيوفر تحديث مارس وضعًا للمستخدمين القصر وبعض التحسينات الأخرى ولكن لن يتضمن العديد من تحسينات الكاميرا.

 

قدم التحديث الذي أصدرته سامسونج في فبراير صورًا أكثر إضاءة في الإضاءة الخلفية، وتقريب نصوص أكثر وضوحًا، والمزيد لهاتف Galaxy S24 Ultra. يمكنك مراجعة سجل تغييرات تحديث فبراير أدناه لمزيد من التفاصيل.

• صور أكثر إضاءة في الإضاءة الخلفية: وداعًا للصور الباهتة! يتألق الوضع عالي البكسل الآن بتوازن أفضل في المشاهد المضيئة.

• تقريب نصوص أكثر وضوحًا (Galaxy S24 Ultra فقط): اقترب أكثر من أي وقت مضى مع نصوص واضحة تمامًا، حتى في حالات التكبير العالي.

• فيديو فائق النعومة (Galaxy S24 Ultra فقط): التقط لحظاتك بوضوح وتفاصيل مذهلة في تسجيل الفيديو الخلفي.

• تحسينات صور البورتريه الداخلية (Galaxy S24 Ultra فقط): ظلال أكثر إضاءة ووجوه أكثر وضوحًا - صور بورتريه داخلية مثالية في كل مرة.

• حفلة وضع الطعام: تبرز الألوان وتصبح النكهات نابضة بالحياة مع صور طعام أكثر ثراءً وحيوية.

• سحر الوضع الليلي: اختبر تشبعًا محسنًا وتوازنًا أبيضًا للحصول على لقطات ليلية تبدو أكثر طبيعية.

• **تكبير معرض DNG: **استكشف صورك بتفاصيل أكبر مع جودة صورة محسنة عند التكبير في تطبيق Expert RAW.

• أبطال الحركة (Galaxy S24 Ultra فقط): التقط الأهداف سريعة الحركة في ظروف الإضاءة الخلفية مع تركيز أكثر وضوحًا وتفاصيل أوضح.

• تألق الأهداف (Galaxy S24 Ultra فقط): تظهر الأشخاص والزهور والمزيد بشكل نابض بالحياة مع تعريض محسن وتعبير لوني في وضع التصوير.
 

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