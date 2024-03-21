بـ 1500 جنيه فقط.. أحدث سمارت ووتش من شاومي تنافس Apple Watch

وسعت علامة Black Shark الفرعية التابعة لشاومي والمخصصة للألعاب، نطاق منتجاتها لتشمل الساعات الذكية، بالإضافة إلى الهواتف الذكية وإكسسوارات الألعاب. في ديسمبر، قدمت الشركة ساعتين ذكيتين للسوق العالمية هما Black Shark S1 Pro و S1 Classic. أما الإضافة الأحدث فهي Black Shark GT3.

تتميز ساعة GT3 بشاشة بحجم 1.96 بوصة، وهي منحنية قليلاً في المنتصف على غرار Oppo Watch 4 Pro. توفر الشاشة دقة 410 × 502 بكسل، باستخدام لوحة AMOLED، وتزعم أنها توفر معدل تحديث 60 هرتز وسطوع ذروة 600 شمعة. وتأتي الساعة بهيكل معدني مصنوع من سبيكة الزنك، وتستخدم أحزمة جلدية.

وتحتوي على بطارية 250 مللي أمبير تدوم حتى 10 أيام بشحنة واحدة. كما أنها تتميز بإمكانية إجراء مكالمات عبر البلوتوث وتستخدم إلغاء الضوضاء البيئية (ENC) لضمان جودة مكالمة واضحة.

تدعم الساعة أكثر من 100 وضع تمرين بما في ذلك ركوب الدراجات والمشي والركض والتدريبات عالية الكثافة المتقطعة (HIIT) وكروس فيت. كما تتميز أيضًا بتصنيف ضد الماء والغبار IP68، ما يجعلها مقاومة للماء حتى عمق 1.5 متر.

السعر والتوافر

تتوفر ساعة GT3 الآن على موقع AliExpress مقابل 33.99 دولار أمريكي (أي ما يعادل 1500 جنيه مصري تقريبا) وهي متوفرة بخيارات اللونين الأسود والفضي، مع إمكانية اختيار أحزمة السيليكون والجلد.