محلل سياسي: أوكرانيا تسعى للرد على فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية

قال رامي القليوبي، الكاتب والمحلل السياسي، إن أوكرانيا يبدو أنها تسعى للرد على الفوز الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عن طريق زرع حالة من الذعر والفوضى في الداخل الروسي حتى تحدث أو تولد شعورا لدى المواطنين الروس بأنهم ليسوا في الأمان وأن الدولة غير قادرة على حمايتهم.

وأضاف "القليوبي"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن الوضع في روسيا يبدو متماسكا وبعد إغلاق صناديق الاقتراع بساعات محدودة خرج الرئيس فلاديمير بوتين مساء يوم الأحد الماضي للتأكيد على أنه سيتم إنشاء منطقة عازلة لمنع الهجمات الأوكرانية.

وأشار إلى أنه يبدو أن أوكرانيا تستثمر هذه الفترة بين انتخاب بوتين وتنصيبه في بداية مايو المقبل لزرع حالة من انعدام الثقة بين المواطنين والسلطة.

ولفت أن الرد الروسي معروف جيدا لدى الجانب الأوكراني، فأي ضربة أوكرانية في العمق الروسي تليها ضربة انتقامية روسية، فمثلا عندما استهدفت أوكرانيا جسر القرم الرابط بين روسيا القارية وشبه الجزيرة في أكتوبر 2022 حينها بدأت روسيا تشن هجمات على مواقع المنشآت الأوكرانية العاملة في مجال الطاقة.