بالروسي والإسباني.. الراقصتان بدرة وجوهرة تعترفان بحبهما لـ رامز جلال

وقعت الراقصة الاستعراضية بدرة والراقصة الاستعراضية جوهرة، ضحايا لمقلب رامز جلال، رامز جاب من الأخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء.

وفي إطار كوميدي، اعترفت كل من الراقصة بدرة والراقصة جوهرة بحبهما لرامز جلال، وقالا" بنحبك يا رامز"، باللغة الروسية واللغة الأسبانية.

وتحدث رامز جلال عن بدرة وجوهرة، "معانا النهاردة فخر الصناعة التشيلية عليها حتة عود والتانية من موسكو قمر وصاروخ".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.