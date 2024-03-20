وسام أبو علي يعود من الدنمارك لمواجهة سيمبا التنزاني

أعلن هشام حنفي نجم الأهلي السابق عن عودة اللاعب وسام أبو علي ليخوض برنامجا تأهيليا قبل لقاء سيمبا التنزاني.



وكتب هشام حنفي :"وسام أبو علي يعود من الدنمارك بعد قضاء فترة إجازة قصيرة ويخوض برنامج تأهيلي على 3 فترات يوميًا للحاق بلقاء سيمبا التنزاني ".

يواصل فريق الاهلى اليوم الأربعاء الراحة السلبية بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بخوض التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري التي خسرها الأهلي 3-4، ثم يحصل الفريق على راحة 7 أيام بدأت من السبت الماضى خلال فترة التوقف الدولي التي يخوض خلالها منتخب مصر معسكراً داخلياً يخوض خلاله دورة ودية بالقاهرة بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، على السفر يوم 27 مارس الجاري إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم 29 الشهر ذاته في في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في الثامنة من مساء يوم 29 مارس بتوقيت القاهرة، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 5 أبريل المقبل في العاشرة مساءً بإستاد القاهرة.