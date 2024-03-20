عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسام أبو علي يعود من الدنمارك لمواجهة سيمبا التنزاني

صدى البلد

أعلن هشام حنفي نجم الأهلي السابق عن عودة اللاعب وسام أبو علي ليخوض برنامجا تأهيليا قبل لقاء سيمبا التنزاني.
 

وكتب هشام حنفي :"وسام أبو علي يعود من الدنمارك بعد قضاء فترة إجازة قصيرة ويخوض برنامج تأهيلي على 3 فترات يوميًا للحاق بلقاء سيمبا التنزاني ".

 

يواصل فريق الاهلى اليوم الأربعاء الراحة السلبية بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بخوض التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري التي خسرها الأهلي 3-4، ثم يحصل الفريق على راحة 7 أيام بدأت من السبت الماضى خلال فترة التوقف الدولي التي يخوض خلالها منتخب مصر معسكراً داخلياً يخوض خلاله دورة ودية بالقاهرة بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

 

مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، على السفر يوم 27 مارس الجاري إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم 29 الشهر ذاته في في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في الثامنة من مساء يوم 29 مارس بتوقيت القاهرة، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 5 أبريل المقبل في العاشرة مساءً بإستاد القاهرة.

البنك الاهلي السويسري مارسيل كولر المدير بنك الأهلي هشام حنفي سيمبا التنزاني لقاء سيمبا مباراة الذهاب مباراة العودة مباراة البنك الأهلي نجم الأهلي وسام أبو علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

اشتعال النيران في أتوبيس بفيصل عقب اصطدامه بسيارة أجرة.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

دعاء الرزق .. 8 آيات تجلب الخيرات و29 كلمة تصب عليك الأرزاق صبا

قرار عاجل من النيابة حول المتهم المتحـ.رش بطـ.فلة في الهرم

بناء فريق قوي| مدير ليفربول الجديد يكشف ملامح خططه

بالروسي والإسباني.. الراقصتان بدرة وجوهرة تعترفان بحبهما لـ رامز جلال

رئيس النواب الأمريكي يدرس دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس

تعدى على فتاة بملهى ليلي| الإفراج عن نجم برشلونة السابق «داني ألفيس»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة غير تقليدية.. مي سليم تثير ضجة في أحدث ظهور |شاهد

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة10.. صدقي صخر يقدم خاتم الخطوبة لجيهان الشماشرجي

انخفاض أسعار السيارات الجديدة| ماذا فعل التجار؟.. وهذا ما يحدث بسوق الجمعة

ملامح مختلفة.. إسعاد يونس تصدم متابعيها | شاهد

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

اﻟﻤﺰﻳﺪ