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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سلاف فواخرجي: أفتخر بالجنسية الفلسطينية.. وعشت في انعزال بعد أحداث 7 أكتوبر

النجمة السورية سلاف
النجمة السورية سلاف فواخرجي

أعربت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن اعتزازها وأسرتها بعد حصولهم على الجنسية الفلسطينية، قائلة "الانتماء مش محتاج أوراق ولا جواز سفر، وهو تكريم فخري ومن الأمور التي أعتز بها أننا منتمون لفلسطين للدرجة القصوى وعندي جواز سفر فلسطيني".

وقالت سلاف فواخرجي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة “القاهرة والناس”، إنها حصلت على الجنسية لأن علاقتها بالقضية الفلسطينية كبيرة ومهمة مثل جميع العرب والسوريين، مضيفة "كل حياتنا مواقف واتخلقنا على أن فلسطين هي القضية الأساسية".

وتابعت "كنا هنعمل زيارة لفلسطين قبل الأحداث الاخيرة، والزيارة في الاساس تطبيع ولكن بالأفكار احنا من حقنا ندخل فلسطين ونستقبل كل الناس، ولكن الفكرة صعبة ومقدرش اشوف الاحتلال ولا شخص منهم ومش بتحمل اشوف الاسرائيليين".

وعن أحداث 7 أكتوبر، أضافت "في الفترة الاولى كان الموضوع صعب عليا من اول 7 اكتوبر وكنت في حالة انعزال ومرضت بشكل كامل وكنت مسخرة حياتي لتوصيل صوت الناس اللى جوه غزة وكل حياتي كانت متفرغة 3 شهور ومحدش كان متوقع تطول القصة ولكن الحياة لازم تمشي ولا نتوقف".

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