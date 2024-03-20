سلاف فواخرجي: مطلقتش من جوزي والحب بيرجع تدريجي

أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عدم حدوث طلاق بينها وبين زوجها وائل رمضان ولكن كان هناك انفصال فقط، قائلة "مطلقناش اصلا احنا أعلنا أننا في حالة انفصال ولكن نتواصل لحظة بلحظة، وحسينا في فترة بيننا كعائلة أننا محتاجين نحافظ على هدوء البيت".

وأضافت سلاف فواخرجي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن الحب بينهما باقٍ، معلقة "حاليا الحب بيرجع والحياة ترجع ولكن كنا بنمر بفترة صعبة، وكنا عايزين نحافظ على الحب، وكنا مع بعض لحظة بلحظة وصعب الحب الحقيقي يروح لأنه حقيقي وصادق".

وتابعت "من كتر حفاظنا على الحب عملنا الخطوة دي وصعب تبعد عن شخص كان انسان حقيقي وبيننا حب ولو حصل حتى طلاق فإن المشاعر باقية وده الحقيقة وطالما الحب حقيقي يبقى صعب يروح والزواج والطلاق أكبر من ورقة وفي احيانا طلق روحي".