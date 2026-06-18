محللة سياسية: مصر استعادت دورها الإقليمي والدولي وأصبحت حاضرة على طاولة صناع القرار

قالت الدكتورة إيريني سعيد، الأكاديمية والمحللة السياسية، إن القاهرة استعادت دورها الإقليمي والدولي في المنطقة، مشيرة إلى ما تمتلكه من علاقات قوية مع عدد من الدول، وإلى دعوتها للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع "G7".

مصر حاضرة على طاولة صُناع القرار

وأضافت "سعيد" خلال تصريحات لها عبر قناة "اكسترا لايف" أن مصر أصبحت حاضرة على طاولة صُناع القرار في قمة مجموعة الدول السبع "G7"، مؤكدة أن التحركات المصرية تأتي في إطار تنسيق جيد مع الجانب الأمريكي والفرنسي، وأن القمة تُعد مهمة لتعزيز الإرادة السياسية المشتركة.

الرؤية المصرية لمفهوم الأمن الجماعي

وأوضحت المحللة السياسية، أن الرؤية المصرية لمفهوم الأمن الجماعي تُعد من أبرز الرؤى في العلاقات الدولية، حيث يقوم هذا المفهوم على اعتبارات جغرافية وتعاون إقليمي، لا يقتصر على الجوانب العسكرية فقط، بل يمتد ليشمل إيجاد حلول للأزمات وتطوير مجالات العلم والمعرفة لخدمة الشعوب العربية.

وأشارت إلى أهمية التزام الدول بالمعايير والمواثيق والقوانين الدولية، وتعزيز ثقافة الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما يخدم التنمية والصناعات المدنية، بدلًا من التوجه نحو التسلح النووي.