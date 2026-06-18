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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يلوّح باستئناف القصف: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران لا تزال غير نهائية، محذرًا من إمكانية عودة العمليات العسكرية إذا لم تلتزم طهران بما تم الاتفاق عليه أو إذا لم يرضَ عن مسار تنفيذ التفاهمات.

 وجاءت تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب بشأن مستقبل الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء التصعيد بين واشنطن وطهران وفتح مسار تفاوضي أوسع.

وقال ترامب، خلال تصريحات على هامش اجتماعات دولية، إن الاتفاق لا يمثل نهاية مطلقة للأزمة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بخيار العودة إلى استخدام القوة إذا اعتبرت أن إيران لا تفي بالتزاماتها. وأضاف أن واشنطن ستراقب التنفيذ عن كثب، في رسالة تعكس استمرار حالة عدم الثقة بين الجانبين رغم التقدم الدبلوماسي الأخير.

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي بعد الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى تثبيت وقف الحرب وتهيئة الظروف أمام مفاوضات جديدة. ووفق ما أعلنته مصادر أميركية وإيرانية، فقد تضمنت المذكرة التزامات متبادلة، من بينها استمرار التهدئة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق أكثر شمولًا خلال فترة زمنية محددة.

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تكشف عن هشاشة المرحلة الحالية، إذ تحاول الإدارة الأميركية الجمع بين المسار الدبلوماسي والإبقاء على خيار الضغط العسكري كورقة تفاوضية. كما تعكس التصريحات وجود خلافات حول تفسير بنود التفاهم وآليات التنفيذ والضمانات المطلوبة من كل طرف.

من جانبها، أكدت طهران أن التفاهمات تمثل خطوة مهمة، لكنها شددت على أهمية احترام السيادة الإيرانية ورفع القيود الاقتصادية المفروضة عليها. وكانت قضية البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات، وضمانات عدم التصعيد، من أبرز الملفات التي شكلت محور الخلاف بين الطرفين خلال المفاوضات.

وتحظى التطورات المرتبطة بالمذكرة باهتمام دولي واسع، خاصة في ظل تأثير الأزمة الأميركية الإيرانية على أمن الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية. وقد رحبت أطراف دولية بخفض التصعيد، لكنها دعت إلى ضرورة تحويل التفاهمات المؤقتة إلى اتفاق مستدام يمنع عودة المواجهة العسكرية.

ويشير محللون إلى أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الطرفين على الالتزام بالتعهدات، خصوصًا مع استمرار تهديدات ترامب بالتصعيد في حال حدوث أي خروقات، وهو ما يجعل الاتفاق أمام مسار حساس بين تثبيت الهدنة أو العودة إلى دائرة المواجهة.

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