غارة أمريكية بريطانية على الكثيب غربي الحديدة باليمن

شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اليوم الأربعاء، غارة على منطقة الكثيب غربي محافظة الحديدة.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة منطقة الكثيب غربي مدينة الحديدة.

وفي وقت سابق، طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ميليشيات الحوثي في اليمن “بالوقف الفوري” لهجماتها على السفن التجارية والتجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، بما يتماشى مع القانون الدولي وبما يتوافق مع القرار 2722 (2024).

وشدد أعضاء المجلس، في بيان لهم، على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) والقرارات اللاحقة.

ودعوا إلى "التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمواد ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات، وأكدوا مجددًا أنه يجب على جميع الدول الأعضاء الالتزام بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف".