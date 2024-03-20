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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة الغزالي حرب: كلمت ربنا كتير.. وبعتبره الملاذ الأخير في الشدائد

الكاتب والسياسي
الكاتب والسياسي الدكتور أسامة الغزالي حرب

كشف  الكاتب  والسياسي  الدكتور أسامة الغزالي حرب، لبرنامج كلم ربنا مع أحمد الخطيب على الراديو ٩٠٩٠،عن قصة غربية في وفاة شقيقه الطبيب الراحل طارق الغزالي حرب ، بعد اصابته بفيروس  سي حيث كان سبب في شفاء رجل فقير من السرطان، أثناء تبرعه لفص كبد لشقيقه اكتشف الأطباء  اصابته بسرطان المعدة فنجي المتبرع ومات شقيقه بعد عملية النقل.

وأوضح أن هذا القصة أثرت فيه بشكل كبير خاصة وان المتبرع جاء ليتبرع فاكتشف اصابته بالمرض وتم علاجه.

وتابع الكاتب  سرد موقف مهم في حياته، عندما تعرضت زوجته ميرفت حمزة للسقوط من الطابق الثالث على الأرض وكيف تدخلت العناية الإلهية لإنقاذها وعودته للحياة.

وأكد ان هذا الموقف تسبب في بكاءه بشدة وطلب من ربنا ان ياخد كل شيء ويترك له زوجته بصحة وعافية واستجاب له ربه .

وقال حرب  إنه من أكثر المعجبين ببرنامج كلم ربنا، مضيفا : سعيد جدا بفكرة "كلم ربنا" وأحيي فريق البرنامج عليها، لأن الحديث مع الله واللجوء إليه يشترك فيه كل الناس بغض النظر عن الديانة، عندما يجد الإنسان نفسه متجه إلى الملجأ الأخير، وهو الله عز وجل


وقال حرب : لا أنسي أبدا هذه اللحظات في حياتي على الإطلاق .. هذه اللحظات من صدق اللجوء إلى الله وتلقى رسائله وإشاراته وتدبر أقداره.

 

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