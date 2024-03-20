أوكرانيا: القوات المسلحة تصد 44 هجوما روسيا على 4 محاور خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية صدت 44 هجوما روسيا على أربعة محاور خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان أنه تم تسجيل 67 اشتباكا بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية، خلال اليوم الماضي.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وشنت القوات الأوكرانية غارات على عشر مناطق ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، بالإضافة إلى استهداف مستودع ذخيرة.

ونفذت القوات الروسية هجومين صاروخيين وشنت 54 غارة جوية وأطلقت 41 قذيفة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومستوطنات.