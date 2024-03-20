بن زايد يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وخلال التهنئه، تمنى بن زايد لـ بوتين المزيد من النجاح في منصبه الحكومي الرفيع، وشكره على اهتمامه بتعزيز العلاقات بين روسيا والإمارات.

وبعد أن شكر بوتين رئيس الإمارات على تمنياته الطيبة، هنأ الرئيس الروسي نظيره الإماراتي وجميع شعب الإمارات بحلول شهر رمضان 2024.

وأعرب الرئيسان عن رضاهما عن التطور المطرد للتعاون التجاري والاقتصادي الذي سجل أرقاما قياسية جديدة في العام الماضي. ستواصل روسيا والإمارات العربية المتحدة التعاون الوثيق على المستوى الدولي، بما في ذلك مختلف المنصات المتعددة الأطراف.

كما ناقشا الوضع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في سياق جهود البلدين لتقديم المساعدات الإنسانية لشعب قطاع غزة.