بوتين: نتائج الانتخابات الرئاسية عنوان للنصر الذي تحرزه روسيا

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مندوبي حملته الانتخابية في الكرملين صباح اليوم أكد على أن نتائج الانتخابات الرئاسية هو عنوان للنصر الذي تحرزه روسيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن بوتين أشار إلى أن القوات الروسية لديها القدرة على الرد على ما تقوم به أوكرانيا تجاه المدن الروسية الحدودية، ولكنها لن تقوم بذلك ويوكد بوتين أن القوات الروسية لديها خطط ومسارات ترسمها وليس القوى الغربية أو القوات الأوكرانية.

وتابع أن وجهة النظر الروسية العسكرية تتحدث عن أن القوات الأوكرانية تستفز الجيش الروسي من خلال توجيه ضربات صاروخية على منشآت مدنية في بلجراد أو مدن روسية عدة، حيث طالت المسيرات الأوكرانية معظم المدن الروسية، ولكن الجيش الروسي يؤكد على أنه لن ينجر إلى هذه الاستفزازات.