عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين: نتائج الانتخابات الرئاسية عنوان للنصر الذي تحرزه روسيا

بوتين
بوتين

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مندوبي حملته الانتخابية في الكرملين صباح اليوم أكد على أن نتائج الانتخابات الرئاسية هو عنوان للنصر الذي تحرزه روسيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن بوتين أشار إلى أن القوات الروسية لديها القدرة على الرد على ما تقوم به أوكرانيا تجاه المدن الروسية الحدودية، ولكنها لن تقوم بذلك ويوكد بوتين أن القوات الروسية لديها خطط ومسارات ترسمها وليس القوى الغربية أو القوات الأوكرانية.

وتابع أن وجهة النظر الروسية العسكرية تتحدث عن أن القوات الأوكرانية تستفز الجيش الروسي من خلال توجيه ضربات صاروخية على منشآت مدنية في بلجراد أو مدن روسية عدة، حيث طالت المسيرات الأوكرانية معظم المدن الروسية، ولكن الجيش الروسي يؤكد على أنه لن ينجر إلى هذه الاستفزازات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

«نزرع له جهازا».. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

ترشيحاتنا

إسرائيل تعترف بهزيمتها المُذلة في نصر العاشر من رمضان

سيدة: لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا ؟.. شاهد رد على جمعة عليها

قراران عاجلان لـ النيابة الإدارية في حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان

علي جمعة: مصر رفضت قبول المثلية الجنسية رغم كل الضغوط

بداية الربيع| الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

توجيهات عاجلة بتخفيف الأعباء عن المواطن.. الرئيس السيسي يطلع على مؤشرات الاقتصاد في ضوء الإجراءات الأخيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء يونس: تحديت نفسي في مسلسل "بـ 100 راجل"

ألوان غريبة.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملابسها| شاهد

زائر الفجر.. تفاصيل جديدة في واقعة أسد التجمع المتجول

روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ