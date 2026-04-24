51.9 جنيه.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

استقر أقل سعر دولار أمام الجنيه منذ آخر تداول في الجهاز المصرفي مساء الخميس الماضي وحتي مستهل تعاملات اليوم الجمعة 24-4-2026.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

بلغ آخر تحديث لـ اقل سعر دولار 51,96 جنيهًا للشراء و 52.06 جنيهًا للبيع في بنك المصرف العربي الدولي.

لماذا استقر الدولار

وأظهر سعر الدولار ثباتًا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة بالتوازي مع اجازة البنوك بقرار من البنك المركزي المصري.

إجازة البنوك

مع بداية كل يومي جمعة وسبت أسبوعيا تتعطل البنوك المصرية بقرار من البنك المركزي المصري لاعتباره اليومين اجازة رسمية .

سعر الدولار في اخر تداول

وزاد سعر الدولار أمام الجنيه أمس بقيمة 110 قرشًا داخل الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في اخر تعامل له 52.5 جنيهًا.

سعر البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 52.56 جنيها للشراء و 52.66 جنيها للبيع .

أقل سعر

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.57 جنيهًا للشراء و 52.57 جنيهًأ للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثالث أقل سعر دولار 52.5 جنيهًا للشراء و 52.6 جنيهًأ للبيع في بنك أبوظبي الأول.

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.52 جنيها للشراء و52.62 جنيهًا للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات،أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار 52.55 جنيهًا للشراء و 55.65 جنيهًا للبيع في بنوك " كريدي أجريكول،بيت التمويل الكويتي،البركة".

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.57 جنيهًا للشراءو 52.67 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، قناة السويس، HSBC، العربي الافريقي الدولي،العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، التنمية الصناعية،نكست، الأهلي الكويتي"

ووصل سعر الدولار 52.58 جنيهًأ للشراء و 52.68 جنيها للبيع في بنكي الاسكندرية، سايب.

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.61 جنيها للشراء و 52.71 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 52.6 جنيها للشراء و 52.7 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني.

تعليمات جديدة من البنك المركزي

ألزم البنك المركزي المصري؛ البنوك المصرية بضرورة الإلتزام بسياسات الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص علمليات تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش.

ووفقا لخطاب مرسل من طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ الموجه لرؤساء البنوك والتي تضمن القواعد المنظمة لعمليات تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش وفقا للسارات المعلنة من قبل الهيئة والتي تتضمن حدود قصوي لعمليات الشراء و تتضمن تمويل عميل واحد أو اطراف مرتبطة به و المبالغ المخصصة لعمليات التمويل الشراء بالهامش.

وجاء تلك التعليمات في إطار حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، وفي ضوء متابعة التطورات الحالية وبهدف إرساء إطار رقابي فعال للحد من المخاطر المرتبطة بتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

أبرز التعليمات

وجاء بقرار البنك المركزي المصري ضرورة أن يكون حد أقصى لكل من الورقة المالية والتركز القطاعي من إجمالي محفظة كل عميل وفقا لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك، وكذا حد أقصى للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر 100 EGX لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة كل عميل.