الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رغم الدمار.. محمد موسى يؤكد: الأمل لا يموت في غزة

محمد موسى
محمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي محمد موسى أن قسوة المشهد في غزة، وما يعيشه أهلها من ضغوط يومية وآلام متلاحقة، لا يمكن أن تحجب حقيقة واحدة ثابتة، وهي أن الحياة لا تزال قادرة على فرض نفسها حتى وسط الركام.

الإصرار على الفرح والحياة

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،  أن مشهدًا إنسانيًا بسيطًا نجح في كسر حدة الواقع، حين قررت مجموعة من الفتيات تنظيم حفل وداع عزوبية داخل خيمة متواضعة، دون أي مظاهر ترف أو تجهيزات، لكن بروح مليئة بالإصرار على الفرح والحياة.


وأضاف أن الفتيات صنعن بأيديهن أجواء استثنائية، وزين المكان بإمكانات محدودة، ليخلقن لحظة إنسانية نابضة بالحياة، امتلأت بالضحك والغناء والرقص، في رسالة واضحة مفادها أن الأمل لا يزال حاضرا، وأن الحلم مستمر رغم كل التحديات.

 أشكال المقاومة

وأشار إلى أن هذا المشهد يتجاوز كونه مناسبة عابرة، ليحمل دلالة أعمق، حيث يتحول الفرح ذاته إلى شكل من أشكال المقاومة، وتصبح الابتسامة فعلًا من أفعال الصمود والانتصار على الألم.


واختتم محمد موسى حديثه بالتأكيد على أن هذه الصور البسيطة في ظاهرها، تحمل معاني كبيرة، تعكس قدرة الإنسان على النهوض من جديد مهما اشتدت الأزمات، متمنيًا أن تتكرر تلك اللحظات، وأن يأتي اليوم الذي تعيش فيه غزة أفراحها في أمان وسلام، بعيدًا عن الخوف والقلق.
 

