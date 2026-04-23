قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

"كان ياما كان في غزة" لطرزان وعرب ناصر في سينما زاوية بدءًا من 29 أبريل

أوركيد سامي

بعد جولة سينمائية مبهرة ومتوجة بعدة جوائز، يُعرض الفيلم الكوميدي الدرامي المتميز كان ياما كان في غزة للمخرجين طرزان وعرب ناصر في سينما زاوية بالقاهرة ابتداءً من 29 أبريل، وذلك ضمن فعاليات "سينماد" التي أطلقتها MAD Solutions لعرض الأفلام العربية المتميزة في المهرجانات السينمائية لجمهور الوطن العربي.
يعقب العرض جلسة نقاش (Q&A) مع الممثل مجد عيد والمنتج راني مصالحة.

كان ياما كان في غزة إنتاج دولي مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين، مع قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. تجري أحداثه في غزة عام 2007 حول طالب شاب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا في بيع المخدرات أثناء توصيل ساندويتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُتضخم.

فاز الفيلم مؤخرًا بثلاث جوائز بمهرجان القاهرة، هي أفضل فيلم عربي طويل (بقيمة 10,000 دولار مقدمة من Watch It)، وجائزة أفضل ممثل لبطل الفيلم مجد عيد، وجائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج لعرب وطرزان ناصر، وذلك بعد مسيرة سينمائية مبهرة بدأت بعرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة نظرة ما.

بعدها عُرض الفيلم في أكثر من عشرين مهرجانًا، من بينها مهرجان يريفان السينمائي الدولي جولدن أبريكوت، مهرجان وارسو السينمائي الدولي، مهرجان بروكسيل الدولي للأفلام، ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، كما يشارك في مهرجان الدوحة السينمائي والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

يضم الفيلم طاقمًا مميزًا من الممثلين، منهم نادر عبد الحي، رمزي مقدسي، ومجد عيد، ومدير التصوير كريستوف جرايلوت، والمونتيرة صوفي راين، وموسيقى أمين بوحافة. الفيلم من إخراج الإخوان ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر وماري ليجراند، وإنتاج راني مصالحة وماري ليجراند.

كان ياما كان في غزة اخبار الفن نجوم الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

